شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس عن كورونا: «هيقلب غم.. والنسل هيزيد لأن القعدة في البيت هتطول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق رجل الأعمال نجيب ساويرس عن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، مؤكدا أنه سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، ويساهم في الزيادة السكانية.

وقال «ساويرس»، في تغريدة عبر «تويتر»: «على فكرة موضوع الكورونا ده هيقلب غم ....لا سفر ولا سياحة ... واقتصاد هينزل بره نتيجة توقف الإنتاج والعطلة وحركة البيع والتصنيع هتتعب... والنسل هيزيد لأن القعدة في البيت هتطول ????».