شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب وقائي: كورونا ليس كارثة صحية ولا يستحق الهلع والرعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي، إن ضحايا الأنفلونزا الموسمية العادية في العالم يصل إلى 650 ألف حالة وفاة سنويًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحالة الصحية جراء فيروس كورونا لا تمثل خطورة على مصر.
ولفت إلى أن الحالات المصابة معدودة ومحدودة ولا تمثل كارثة صحية ولا تستحق الهلع والرعب، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بلغت 3 % وهي أقل خطورة من فيروس سارس الذي بلغت نسب الوفاة به 10 %.
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