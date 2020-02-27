شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. كورونا يلغى صلاة الجمعة فى إيران .. وطوارئ فى الخليج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصاعد خطر فيروس كورونا المستجد فى الشرق الأوسط، بعد تفشيه بسرعة كبيرة داخل إيران وإصابة عدد من المسئولين، ولم يقف الفيروس عند حدود هذا البلد بل امتد إلى محيطها،

وفى أعقاب الكشف عن إصابات فى البلدان الخليجية، رفعت الدول الخليجية حالة الطوارئ الصحية، واتخذت إجراءات احترازية، لاسيما مع القادمين من إيران.ويرصد الفيديو تعداد الإصابات والإجراءات الخليجية.