شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن تسجيل 14حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى هاينسبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ألمانيا تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة هاينسبرج، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت السلطات فى ألمانيا، أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا إلى 18 حالة، في حين لم تسجل وفيات حتى الآن بسبب المرض، ومن جانبها قالت وزارة الصحة الألمانية، إن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره (25 عاما) يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا المستجد، بعد رحلة زار فيها ميلانو، في حين يعاني رجل آخر يقيم في شمال البلاد حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض.

وأفادت الوزارة بأن "من تعاملوا عن قرب مع المرضى سيتم وضعهم في الحجر الصحي بالمنزل، وسيجرى التواصل معهم بصفة يومية لمعرفة حالتهم، وبمجرد أن تظهر أعراض المرض على أى شخص تعامل معه، سيتم أيضا عزله في المستشفى". Advertisements وأضافت أن المريض، الذي يقيم بالولاية، دخل المستشفى يعانى أعراض التهاب رئوي حاد، وهو في حالة خطرة ومعزول في وحدة الرعاية المركزة".

وتابعت :"جاري علاج زوجة المريض التي تعاني أعراض مرض فيروسى، وحالتها مستقرة حاليا، ولم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت هي أيضا مصابة بالفيروس".

وبينت الوزارة أن المدارس ورياض الأطفال في منطقة هاينسبرغ بالولاية، ستظل مغلقة.

كانت وزارة الخارجية الألمانية، ذكرت أنها لا تنظر حاليًا فى إغلاق حدودها مع إيطاليا، وذلك بعدما شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مائتى حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.