شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حقيقة انتشار فيروس كورونا فى قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى أخبار متداولة حول تفشى فيروس كورونا في مستشفيات قصر العينى والشيخ زايد، وغلق عددٍ من الحجرات بها خوفًا من تفشى المرض، وتم تداول الخبر بصورة سريعة جدًا ما سبب حالة من الذعر بين المواطنين، ونرصد فى الفيديو التالى حقيقة الأمر.

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