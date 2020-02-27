شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة لطلاب اولى حقوق: تطبيق درجات الرأفة نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف الخشت على صفحته بـ"فيسبوك" أن تطبيق قواعد الرأفة على مواد الترم الأول تكون في نهاية العام، موجهًا رسالة للطلاب: "ربنا معاكم ويوفقكم.. وتذكروا أن هذه هي أول جولة لكم في الدراسة الجامعية، وناقص سبع جولات، والبقاء والتفوق لمن لديه القدرة على المثابرة ومواصلة الإصرار حتى الدقيقة الأخيرة من الجولة الثامنة، المباراة لم تنته".

وعلى جانب آخر، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة أجرت حملة صحية ومسحًا طبيًا على طلاب وطالبات المدن الجامعية للمصريين والوافدين في الفترة من 16 - 19 فبراير، بالتعاون بين طب قصر العيني وكلية التمريض ومستشفى الطلبة والإدارة العامة للشؤون الوقائية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان سابق عن الجامعة أن عدد الطلاب الذين خضعوا للمسح الطبي: 2003 طالب بمدينة البنين و1600 طالبة بمدينة طالبات الجيزة و1400 طالبة بمدينة طالبات الرعاية وذلك بإجمالى 5003 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان قواعد مكافحة العدوى مثل الترمومتر الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لمنع انتشار العدوى؛ كما تم تسجيل نتيجة الكشف في استبيان مفصل خاص بكل طالب.

وأكد الدكتور الخشت، أنه سيتم استكمال المسح الطبي الأسبوع القادم لضمان مناظرة جميع طلاب المدن الجامعية، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على حصر الطلبة والطالبات الذين تخلفوا عن المسح الطبي خلال الفترة المحددة نظرًا لعدم رجوعهم من إجازة نصف العام أو تواجدهم خارج المدينة خلال فترة المسح.

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كما أكد الدكتور الخشت، على عدم رصد أية حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تطبيق أعلى معايير المتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشكل دائم من الأطباء وفرق العمل بجميع المستشفيات الجامعية.

واستطرد رئيس جامعة القاهرة، أن كليات الجامعة تنظم ندوات للتوعية بطرق الحفاظ على الصحة العامة والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتجاوز هذه المرحلة الطارئة.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى للتوعية من فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه من خلال تنظيم ندوات توعوية بالتنسيق مع الطب الوقائى