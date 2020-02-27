فتاة تقتل والدتها في البحيرة بسبب "المعاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
أقدمت فتاة على قتل والدتها بمنطقة المعهد الديني بمركز دمنهور محافظة البحيرة؛ للحصول على قيمة المعاش الشهري.
شهدت منطقة المعهد الديني بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث قتل بشع عندما اقدمت فتاة على قتل والدتها ضربًا على الرأس بعصا؛ للحصول على معاش والدتها مع بداية كل شهر، وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهة.
تلقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمركز دمنهور، ووجود شبهة جنائية.
انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث بمنطقة المعهد الديني، وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "هدى. ر. أ" بها آثار كدمات بالرأس، وأن وراء الجريمة ابنتها "شيماء"، وأمكن ضبطها.
أقرت المتهمة بضرب والدتها على رأسها مستخدمة عصا؛ للحصول على المعاش الخاص بها، ما أدى إلى وفاتها.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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