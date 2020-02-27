مصدر أمني يكشف ملابسات مقتل شاب في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات ما تناوله الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة مساءً "، المُذاع على القناة الأولى المصرية، حول مقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقال المصدر إنه تبلغ للأجهزة الأمنية باستقبال مستشفى عام (عامل 49 سنة)، سبق اتهامه في 9 قضايا آخرها مخدرات، ووفاته متأثراً بإصابته بجرح طعنى بأجزاء متفرقة من جسده.

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أضاف المصدر أنه بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ومالك محل قطع غيار (52 سنة)؛ بسبب خلافات الجيرة تدخل على إثرها نجل الأخير (عاطل 23 سنة)، له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائى بالحبس في جنحة سرقة، وسبق ضبطه واتهامه فى قضية "قتل"، واعتدى على الضحية مستخدما "مطواه" محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الجاني، واعترف بارتكاب الواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم بإلقائه بالطريق العام.

بالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وباستدعاء أسرة المتوفى اتهموا والد وشقيق المتهم بالاشتراك معه فى التعدى على المجنى عليه ما أدى لوفاته. وتكثف قوات الأمن جهودها لضبطهما تنفيذاً لقرار النيابة الصادر بشأنهما.