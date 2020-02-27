محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
ألقت قوات الشرطة القبض على شخصين اثنين على خلفية تصويرهما مقطع فيديو أمام المتحف المصري بميدان التحرير بدون تصريح، وبثه عبر تطبيق "تيك توك".
أشار المتهمان إلى اضطلاعهما بإعداد مقطع الفيديو لتحقيق عائد مادى فى ضوء ارتفاع نسب مشاهدة مثل تلك الفيديوهات بموقع "يوتيوب"، مؤكدين عدم علمهما بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة لإعداد فيديوهات تصويرية بالشوارع والميادين العامة.
كما أوضح المتهمان سابقة إعدادهما بلعض الفيديوهات المماثلة وبثها من خلال الموقع المُشار إليه، وأكدا اضطلاعهما بالإسقاط على الصفحة الإلكترونية لقناة "الجزيرة مصر" بشبكة الإنترنت لنشرها الفيديو المشار إليه، نافين ارتباطهما بأى من العناصر المتطرفة أو الأحزاب السياسية.
وتبين أن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلى لخلاف بين بعض الشباب تتخلله موسيقى تصويرية فى إطار فكاهى دون وجود خلفيات سياسية أو تنظيمية، وعدم علمهما بالقواعد المنظمة للتصوير بالشوارع والميادين العامة.
يأتي ذلك على خلفية عرض قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية مقطع الفيديو، وادعائها تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المذكورين رغم تصويره أمام المتحف المصرى بميدان التحرير وسط تواجد أمني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ادعاء قناة الجزيرة.. تفاصيل ضبط شخصين التقطا فيديو أمام المتحف المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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