"العناني" يُرحب بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء المتاحف بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حرصه الشديد على التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة سياحية حقيقية تستحقها مصر وتعادل إمكانياتها السياحية الفريدة عالميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ولأول مرة منذ سنوات، ودليل على التعاون الوثيق بين القطاع السياحي الحكومي والخاص.

وشدد العناني، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليمات مشددة للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي وإزالة جميع العقبات أمامه، مؤكدًا أن اللجنة الوزارية للسياحة ولجنة التراخيص السياحية أكبر إنجاز قدمته الحكومة للقطاع الخاص وإثبات على حرص الحكومة وجديتها في حل المشاكل التي تواجه القطاع.

وأعلن الوزير، عن عدة قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لتشجيع السياحة أهمها تنظيم رحلات طيران من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر، مطالبًا القطاع الخاص بالاستفادة من دمج وزارتي السياحة والآثار لتحقيق صالح الطرفين.

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وأعرب العناني، عن ترحيب الوزارة بإنشاء متاحف في كافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص على غرار ما تم بالغردقة، مؤكدًا إمكانية استفادة القطاع الخاص بالقصور الأثرية في إقامة الحفلات والمؤتمرات بشرط الحفاظ على أثريتها.

وطالب الوزير، مستثمري القطاع الخاص، باستغلال المنطقة المخططة والمحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط والبحيرة التي سيتم إنشائها بها لإقامة مطاعم ومناطق ترفيهية بها تدر دخلًا سياحيًا.

ومن ناحية أخرى، أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية الموازنة العامة لمجلس الإدارة، ووجهت الشكر للمجلس برئاسة أحمد الوصيف، على الإنجازات العديدة التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية ونجاحه في حل مشاكل عالقة منذ سنوات.

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