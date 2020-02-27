التعامل بشفافية.. 14 إجراءً احترازيًا لمنع تفشي كورونا داخل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتشار المرض داخل مصر خاصة مع استمرار تفشيه على مستوى دولي واتساع نطاق الدول التي ظهر بها.

وينشر "الخليج 365" خطة الوزارة والإجراءات الاحترازية في المنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة لمنع دخول الفيروس إلى البلاد على النحو التالي:

ـ وضع خطة لكيفية التعامل الآمن مع كافة السيناريوهات المُتوقعة في مواجهة هذه الأزمة والتعامل مع هذا الملف بكل شفافية.

ـ التوسع في فحص كافة القادمين من جميع الدول التي ظهر بها الفيروس واستمرار تكثيف الإجراءات الوقائية.

- رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول (جوية ـ بحرية - برية).

ـ مناظرة جميع القادمين من المناطق المتأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة، حفاظًا على خلو مصر من فيروس كورونا المستجد.

ـ توفير 20 بوابة حرارية وتوزيعها بالمطارات والموانئ المصرية لفحص الوافدين من كافة الدول وخاصة الدول التي ظهر بها الفيروس.

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ـ التنسيق مع وزارة الداخلية لعدم السماح بدخول الوافدين من الدول التي ظهر بها الفيروس إلا بعد فحصهم والكشف عليهم وإعطائهم ختم من الحجر الصحي يؤكد تمام فحصهم.

ـ التأكيد على تحرير كروت المراقبة الصحية لكافة المسافرين ومتابعتهم من خلال الفرق الوقائية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من خلال البرنامج الإلكتروني لمتابعة وتسجيل القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد.

ـ التأكيد على توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية والماسكات والمطهرات بصالات الوصول بالموانئ والمطارات.

ـ توفير عدد أكبر من الكواشف المستخدمة في إجراء الفحص وقياس درجة الحرارة "Infrared".

- تكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية للتعامل الآمن مع أي حالات مشتبه بإصابتها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

- الفرز الطبي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، مع نقل أي حالة اشتباه إلى مستشفى الإحالة لتقييمها.

- الالتزام بتطهير وسيلة النقل والتخلص الآمن من هذه النُفايات تحت إشراف الحجر الصحي، واتخاذ الفريق الوقائي كافة الاحتياطات القصوى لإجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة.

ـ المتابعة الدورية لمدة 14 يومًا لجميع الوافدين من الدول المنتشر فيها الفيروس.

ـ انعقاد غرفة إدارة الأزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.