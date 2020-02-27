بعد تعليق رحلات العمرة.. ماذا تفعل لضمان أموال التأشيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنها تعمل على مدار الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين في الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة.

جاء ذلك بعد تعليق الدخول لمن حصل (بالفعل) على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، كخطوة لمنع تفشي مرض فيروس كورونا المستجد.

وحول حصول المعتمر على التأشيرة "فعليا"، وضع الجانب السعودي رقم 00966920002814 لتلقي الاستفسارات بشأن "التأشيرات"، حيث تُحسب على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية (مصر - الجزائر - باكستان - الهند - إندونيسيا - تركيا).

كما يمكن الاستفسار عن الموقف عبر البريد الإلكتروني لمركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة "[email protected]"، و"[email protected]"، وحساب المركز على تويتر "[email protected]".

ووجه باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، رسالة طمأنة للمعتمرين المصريين بشأن أموالهم التي حجزوا بها برنامج العمرة، مؤكدًا أن حقوقهم محفوظة لدى شركات السياحة المتعاملين معها، وليس هناك ما يدعو للقلق أو الخوف.

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وقال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، إن الجانب المصري يجري مفاوضات حالية مع الجانب السعودي بخصوص تعليق تأشيرات العمرة وإيقاف الرحلات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف إبراهيم، لمصراوي، أن الحديث عن خسائر للشركات المصرية أمر سابق لأوانه، ولم تقدر حتى الآن وذلك انتظارًا لموقف الجانب السعودي بشأن الموقف وطريقة التعامل معه.

وأوضح أن الغرفة تعمل حاليًا على مخاطبة الجانب الفنادق بالتأجيل لفترة أخرى، لكن المشكلة تكمن في رسوم التأشيرة البالغ سعرها 850 ريالًا: "هناك اجتماع مرتقب للجانب السعودي يوم السبت المقبل بشأن هذا الأمر".

وكانت غرفة شركات السياحة، شكلت غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقًا من حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

وناشدت غرفة شركات السياحة، جميع المعتمرين المصريين، بعدم القلق مطلقًا بعد تعليق المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرات العمرة ووقف الرحلات لحين عمل حجر صحي للحماية من فيروس كورونا المستجد، مطالبة المعتمرين، بضرورة الثقة بأن كل تلك الإجراءات جاءت للحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أي أعباء إضافية أو غرامات.