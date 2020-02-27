أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يقبل كسوة الكعبة:"أشرف هدية" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يقبل كسوة الكعبة:"أشرف هدية" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بادر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتقبيل قطعة من كسوة الكعبة قائلًا: "تلك أشرف هدية"، جاء ذلك أثناء إهداء السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة قطعة من كسوة الكعبة المشرفة للعام الماضي أهدتها المملكة لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

وأكد العناني، أن هذا الإهداء يعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، قائلا "إنها أول هدية يتلقاها المتحف ذو قيمة كبيرة وهي أروع هدية يستقبلها المتحف".

ويقام متحف العاصمة على مساحة ٨٥٠٠ متر مربع ، ويضم حوالي الف قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، وسيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحى الإدارية متشملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.