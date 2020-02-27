أخبار مصر | السفير السعودي: "أهنئ الرئيس السيسي على صرح الثقافة والفنون بالعاصمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير السعودي: "أهنئ الرئيس السيسي على صرح الثقافة والفنون بالعاصمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ السفير أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنشاء متحف العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد صرحًا من صروح الثقافة والفنون التى تعرض الموروث الحضاري لمصر ،موجها الشكر لوزارة السياحة والآثار للمساهمة فى هذا الصرح الضخم.

جاء ذلك تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار من السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة قطعة من كسوة الكعبة المشرفة للعام الماضي أهدتها المملكة العربية السعودية لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

وأشاد النقلي بمجهود وزارة السياحة والآثار المبذول في تطوير وترميم المناطق الأثرية والمتاحف فى جميع أنحاء الجمهورية للحفاظ على الحضارة المصرية العريقة.

ويقام متحف العاصمة على مساحة ٨٥٠٠ متر مربع ، ويضم حوالي الف قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، و سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحى الإدارية متشملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.