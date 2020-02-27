أخبار مصر | السعودية تسلم متحف العاصمة قطعة من كسوة الكعبة المشرفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تسلم متحف العاصمة قطعة من كسوة الكعبة المشرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار من السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة قطعة من كسوة الكعبة المشرفة للعام الماضي أهدتها المملكة العربية السعودية لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

وأكد الدكتور خالد العناني، أن هذا الإهداء يعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، قائلا "إنها أول هدية يتلقاها المتحف ذو قيمة كبيرة وهي أروع هدية يستقبلها المتحف"، معربًا عن ثقته في أن تحذو دول أخرى حذو المملكة العربية السعودية وتهدي متحف العاصمة أو المتاحف الأخرى المصرية قطع أثرية تعبر عن حضارتها.

وقال إن متحف العاصمة كان حلما تحول لحقيقة، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف العام الحالي وهو رسالة تقدمها مصر للعالم ، كجزء من صرح ثقافي ضخم ( مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية) ،يضم اوبرا و مسارح ومتاحف عديدة.

وأضاف أن متحف العاصمة يضم قطع أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالاسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية.

من جانبه أكد السفير أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة أن إهداء متحف العاصمة لقطعة من كسوة الكعبة يوثق عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويؤكد قوة الروابط الدينية وآواصر التاريخ بينهما.