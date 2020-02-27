أخبار مصر | عاجل.. السكة الحديد توضح تفاصيل حادث قطار 654 مطور "إسكندرية - مطروح" (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السكة الحديد توضح تفاصيل حادث قطار 654 مطور "إسكندرية - مطروح" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من "الإسكندرية إلى مطروح" تم خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبدالرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وأضافت أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة ولا يوجد وفيات، وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة، وسنوافيكم بالتفاصيل.