مصر | "وطي صوتك شوية إحنا عند ناس".. تفاصيل جديدة في حادث انتحار شاب بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وطي صوتك شوية إحنا عند ناس".. تفاصيل جديدة في حادث انتحار شاب بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"أنا زهقت من الدنيا وعايز انتحر.. قولوا لابويا أنه السبب.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه".. كانت آخر كلمات قالها "محمد" الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من الدور التاسع قبل تنفيذ الواقعة.
وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة، حول انتحار شاب عن طريق سقوطه من الطابق التاسع بشارع فيصل، وإذ تبين أن الشاب بعد إجرائه مكالمته مع والدته، ومعرفته بنشوب مشاجرة بينها وبين والده لتخبره " أبوك ضربني.. وأنا هطلق"، ولدي محاولة صديقه لتهدئته، صعد أعلى وحدة التكييف لينتحر بإلقاء نفسه، ولدي محاولة أصدقائه من إنقاذه " خلع هدومه".. وانتحر من الدور التاسع.
وبينت التحقيقات أن المنتحر يُدعي" محمد"، عمره 26 سنة، خريج نظم ومعلومات إدارية، لديه أشقاء أكبر منه، ومقيم بمنطقة القومية بإمبابة، وكان بالشقة محل الواقعة، لدي صديقه، بالشقة محل الواقعة رفقة أصدقائه.