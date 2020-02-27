مصر | شاهد.. لحظة محاولة منع شاب من الانتحار بالدور التاسع في فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة محاولة منع شاب من الانتحار بالدور التاسع في فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على مقطع فيديو جديد لحظة محاولة الشاب المنتحر من الطابق التاسع، بمنطقة المريوطية، بشارع فيصل.

وأكد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع، في منطقة المريوطية بشارع فيصل، يُدعي" محمد"، عمره 26 سنة، عاطل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن المنتحر غير متزوج، وكان يقيم بالشقة محل الواقعة رفقة أصدقائه.

كانت كشفت التحريات الأولية، عن انتحار شاب بالقاء نفسه من الطابق التاسع، بأحد العقارات بمنطقة المريوطية، وإذ تبين أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، لوجود خلافات بينه وبين أهليته.

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كان سقط شاب من الطابق التاسع بأحد العقارات، بمنطقة المريوطية، بشارع فيصل، نطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من الطابق التاسع، بأحد العقارات، بمنطقة المريوطية، بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع بالعقار محل الواقعة.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.