مصر | مكالمة من والده.. التحقيقات تكشف أخر رسالة للشاب المنتحر بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة من والده.. التحقيقات تكشف أخر رسالة للشاب المنتحر بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى "إبراهيم" صديق الشاب المنتحر بالقفز من الطابق التاسع من شرفة منزل بأحد عقارات شارع فيصل الرئيسي، باعترافات تفصيلية حول الواقعة قائلا: إنه هو وصديقه "الشاب المنتحر" ذهب لشقة صديق له أخذها "إيجار" في العقار، للجلوس وقضاء الليلة سويًا.

وأفاد صديق المنتحر، أنه في حوالي الساعة التاسعة والنصف، جاءت مكالمة لصديقي من أسرته، فذهب للشرفة للرد عليهم، ولكن كنت جالسا أنا وصديقي بداخل الشقة، وكان صوته عاليًا شبه تشاجر مع والده.

وأضاف صديق الشاب المنتحر في التحقيقات، أن صديقي قال في المكالمة لوالده "أنا هريحك مني، أنا زهقت من الدنيا"، وبعد دقائق من إنهاء المكالمة، قام بمغافلتنا وقفز على حبال الشرفة، على الفور قومت مسرعًا أنا وصديقي لإنقاذه وبصوت صراخنا تجمع الجيران، وجاء أحد الجيران يقطن بشقة في الدور الثامن لمحاولة إنقاذه معنا، ولكن لم نستطع من شدته للسقوط.

وكشفت مناظرة النيابة، بحنوب الجيزة، لجثة الشاب، إذ تبين أن جثة به كسور في العظام وكدمات متفرقة بجسده.

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وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما استدعت أسرة الشاب لاستماع أقوالهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع الحادث، فيما طلبت تشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبسؤال شهود المنطقة، أفادوا أن الشاب أنهم فوجئوا صباح اليوم بسقوطه، فيما رجحوا أن الواقعة انتحار.

