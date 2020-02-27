شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع حادث انقلاب عربة قطار بسيدي عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حادث انقلاب إحدى عربات قطار مطروح اسكندرية في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر الخميس، بمنطقة سيدى عبدالرحمن وإصابة عدد من الأشخاص.

وتوجهت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، مع تجهيز المستشفيات القريبة لاستقبال جميع الحالات والتى وصلت إلى ٣٠حالة إصابة حتى الآن، حيث استقبل مستشفى الضبعة ١٥مصاب ومستشفى العلمين ٩ حالات ومستشفى الحمام ٦حالات، مع تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحادث ومتابعة غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة لمستجدات الحادث.