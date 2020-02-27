شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعات النواب» توافق على تعديلات قانون التقاضى في الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماع مشترك، عقدته مؤخرًا، مع لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس، يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ويقضي التعديل بزيادة المخصصات التي يمكن للوصي على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد الإنفاق عليهم منها من ميراث عائلهم في حال وفاته، وتم التوافق على أن تكون الزيادة من 3 آلاف جنيه كل 6 أشهر إلى 10 آلاف جنيه كل 3 أشهر، وتزيد إلى 20 ألف جنيه، بشكل استثنائي وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس، أن التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى أسر الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، والتي جاءت من خلال استطلاع مبادرة «نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد» لاحتياجات أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد التشريعية، وأهم ما يواجههم من مشكلات في تعاملاتهم حول أبناءهم من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في حياتهم اليومية.

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وأشارت «هجرس» إلى أن مبادرة «نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد»، والتي انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس، كنائبة والمجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة، وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات الجمهورية، توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة في عدد من المحافظات مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضي في الأحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة.

وأكدت «هجرس» أن عدد كبير من شكاوى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد وبخاصة الأمهات الأوصياء على أبناءهن بعد وفاة الأب، إنصبت حول معاناتهم الشديدة من الإجراءات عند طلب الإنفاق على أبنائهن من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، وكذلك عدم مناسبة المبالغ التي حددها المشرع في المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الآن، حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بـ3 آلاف جنيه كل 6 أشهر، وهو ما لا يتناسب تمامًا مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الأسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير.

وأوضحت «هجرس» أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق، فنصت على «للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 20 ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل 3 أشهر».