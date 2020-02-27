شكرا لقرائتكم خبر عن تربحوا من البناء المخالف.. السجن والعزل والغرامة لـ5 مهندسين بحي شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنايات الإسكندريةبرئاسة المستشار محمود محمد خلف، حكما بالسجن 3 سنوات ل 5 مهندسين بحي شرق ومقاول وتغريمهم مبلغ مليون و799 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ مماثل لقيمة الغرامة وعزلهم من الوظيفة لاتهامهم بالتربح من أعمال البناء المخالف.

صدر الحكم اليوم بعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ووائل إسماعيل عرابي.

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تعود أحداث القضية رقم 2212 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة تفيد تربح 5 مهندسين بحي شرق ومقاول من بناء عقار مخالف بمنطقة باكوس.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وعقب استئذان النيابة العامة ألقى القبض على كل من «م.م.إ» 48 سنة، مهندس تنظيم و«ح.ع.ع» 47 سنة، مهندس تنظيم و«ه.أ.ذ» 38 سنة، مهندس تنظيم، و«م.م.أ» 59 سنة مهندس و«أ.ش.ص» 47 سنة مهندس بالإدارة الهندسية و«ب.م.م» 37 عاما مقاول.

وتبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الأول إلى الخامس بصفتهم مهندسين بحي شرق، مع المتهم السادس مقاول، بتسهيل إنشاء عقار مخالف بمنطقة باكوس من الطابق الأول حتي الطابق الرابع عشر ولم يحرورا محاضر بمخالفات البناء.

وكشف التحقيقات عدم تحرير المتهمين المشار إليهم محاضر الغرامات، طبقا للقانون وذلك مقابل حصولهم على مبالغ مالية بدون وجه حق والأضرار العمد بجهة عملهم.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.