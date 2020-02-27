شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج قطار رقم 654 عن القضبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شكّلت هيئة السكة الحديد لجنة فنية، برئاسة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة، للوقوف على أسباب خروج الجرار والعربات الأولى والثانية والثالثة من قطار رقم 654 ركاب مطور عن القضبان والقادم من الإسكندرية إلى مطروح، وذلك بين محطتي سيدى عبدالرحمن وغزال بخط القباري- مطروح.

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