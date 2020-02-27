شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: لا وفيات فى حادث خروج قطار سيدى عبد الرحمن عن القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة السكة الحديد في بيان رسمي تعليقا على حادث انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن انه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح خرج جرار القطار والعربات الاولي والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال بخط القباري ـ مطروح.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه نتج عن الحادث بعض الإصابات الخفيفة ولا يوجد وفيات، كما أنه جاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة وسنوافيكم بالتفاصيل

وأصيب 24 شخصاً بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب جرار وعربة من قطار ركاب مطروح، رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفة الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.

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