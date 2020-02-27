شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض الطلابى السنوى بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية، المعرض السنوى "صالون الفنون" لأعمال الطلاب، حيث يتم عرض أكثر من 100 عمل فنى للطلاب، بقاعة العرض الرئيسية "يوسف كامل"، وتتنوع الأعمال بين تصوير زيتى وطباعة جرافيك، ونحت وأعمال جدارية، و تم افتتاح المعرض بحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدكتور ناصر البدرى مدير العلاقات العامة بالكلية، والعديد من الطلاب والطالبات. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الخميس.



الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا و طالبات مشاركات فى المعرض

أضاف البيان الصحفى أن كلية الفنون الجميلة بالزمالك تهتم بإقامة المعارض الطلابية لتنمية قدرات ومهارات الطلبة فى فنون الرسم والتصوير والنحت والتصميم، واكتشاف المواهب والمهارات الواعدة، والعمل على ثقل هذه المواهب، والتوجيه السليم لها، من خلال متابعة الأساتذة المتخصصين لمواهب الطلاب، ودعمها بالثقافة الفنية. و يتم تنظيم المعرض فى إطار دور كلية الفنون الجميلة بالزمالك فى نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الطلاب والطالبات الموهوبين، وضمن نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع برئاسة الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان .



جانب من الحضور بمعرض الطلاب السنوى بفنون جميلة الزمالك



الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا و طالبات مشاركات فى المعرض



الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا بالمعرض الطلابى السنوى



الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا فى معرض الطلاب السنوى



الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا فى معرض الطلاب السنوى

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الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا فى المعرض الطلابى السنوى



جانب من الحضور بمعرض الطلاب السنوى بفنون جميلة الزمالك



الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا فى المعرض الطلابى السنوى



جانب من الحضور بمعرض الطلاب السنوى بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الطلاب السنوى بفنون جميلة الزمالك



الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتور أشرف رضا فى معرض الطلاب السنوى



جانب من الحضور بمعرض الطلاب السنوى بفنون جميلة الزمالك