شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حملة للرقابة الإدارية.. ضبط 105 مخالفات تموينية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، لليوم الثالث على التوالي، تنظيم الحملات الرقابية المكبرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، لمتابعة الخدمات بمراكز المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية داخل مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من اجل الارتقاء بمستوي المجتمع.

وبحسب بيان، الخميس، ضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، التعليم، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.

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وأكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لكافة القطاعات التي يحتاجها المواطن للقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لرفع الكاهل على المواطن .

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها في مركز ومدينة المنيا، عن تحرير 73 مخالفه تموينية للمخابز البلدية منها 21 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 8 مخالفات لخبر غير مطابق للمواصفات، 11 مخالفة لعدم وجود لافته بيانات، 20 مخالفه لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، 3 مخالفات لعدم وجود سجلات، 6 مخالفات لعدم وجود ماكينة صرف خبز، مخالفه لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مخالفه توقف عن الإنتاج بدون علم للجهات المعينة، مخالفتين لعدم وجود ميزان.

وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 32 مخالفة منها 12 مخالفه لعدم وجود شهادات صحية، 3 مخالفات لعدم وجود تراخيص، 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مخالفه لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، مخالفتين لمنتجات بدون فواتير، مخالفتين غش تجاري، 5 مخالفات لعدم توافر الاشتراطات الصحية، سحب 4 عينات للتأكد من سلامة المنتجات.

كما تم أثناء الحملة المرور على المنشات للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتم توجيه إنذارات للمنشات المخالفة وإعطاء المهلة القانونية للعمل على إزالة تلك المخالفات، بالإضافة للتحفظ على 25 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال التحفظ على المضبوطات.