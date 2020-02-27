شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل خط الكهرباء الجديد المغذي لمدينتي الشيخ زويد ورفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هندسة كهرباء الشيخ زويد عن تشغيل خط الكهرباء المغذي لمدينتي الشيخ زويد ورفح بجهد 22 كيلوفولت.

وأكد الدكتور محمد هجرس، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي في الخط الجديد، وتمت تغذية مدينة الشيخ زويد وضواحيها بالكهرباء عن طريق الدائرة رقم ١ من الخط الجديد.

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وأضاف هجرس أنه تم إنشاء الخط الجديد بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء شمال سيناء وديوان عام المحافظة، ومجلسي مدينتي الشيخ زويد ورفح، وبدعم من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

بدوره، أكد إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرتي الشيخ زويد ورفح، أنه تم تخصيص مبلغ 56 مليون جنيه لإنشاء الخط الجديد، مشيرًا إلى أن عدد الأعمدة التي تم زرعها في الخط الجديد يبلغ 450 عمودًا هوائيًا.

وأضاف شعيرة أن الخط القديم المغذي لمدينتي الشيخ زويد ورفح وهو بجهد «66 ك.ف» والذي يقوم بنقل الكهرباء من محطة العريش بحي المساعيد بالعريش حتى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشي، جنوب الشيخ زويد، بمسافة نحو 35 كيلومترًا، متوقف عن العمل منذ فترة بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة.

وقد سادت حالة من الفرحة لدى أهالي مدينة الشيخ زويد، بعد إطلاق التيار في خط الكهرباء الجديد، حيث إن الخطوط القديمة دائمة الأعطال، موجهين الشكر لكل من ساهم في هذا العمل.