شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يستقبل وفدًا إعلاميًا من 9 دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، وفدًا إعلاميًا عربيًا، يمثل 9 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والعراق والأردن والسودان والجزائر والكويت، ومتخصصين في الإعلام السياحي.

ورحب هيكل بضيوف مصر، وأكد على أهمية دور الإعلام في تنمية ودعم قدرات الدول وخاصة العربية، لافتًا إلى أن تجربة مصر الإعلامية ثرية للغاية وأثرت تأثيرًا إيجابيًا على أشقائها العرب.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن الأحداث التي مرت على المنطقة العربية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الإعلام الجديد أصبح يحرك شعوبًا ويوجه الرأي العام، لذلك يجب وضع أطر وحدود لا تمنع حريات ولكن تحافظ على السلوكيات وحقوق الآخرين.

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وفي رده على أسئلة الاعلاميين والصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي، أكد هيكل أن وجود أو عدم وجود وزارة الإعلام تحددها الدول ومصالحها ودون المساس بحقوق الحريات. وعن مفاوضات سد النهضة وتأثيرها قال هيكل، إننا بانتظار نتائج الجولة القادمة.

وأشار إلى أن مصر معنية بالتفاوض للحفاظ على المصالح المائية وحقوقها. وعن أخلاقيات الإعلام أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أنه لا بد من ميثاق شرف مهني للإعلام، وقال إنه سيعقد مؤتمرًا يجمع كل فئات الإعلام وما يقرره المجتمعون سنعتمده دون تدخل، وهذا حق أصيل للإعلاميين.

ودعا هيكل الإعلاميين العرب لزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي التي أصبحت صرحًا ضخمًا يخدم الإعلام المصري والعربي، كما أشار إلى ضرورة إطلاق قناة سياحية عربية، مشيرًا إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة لإطلاقها من مصر.

ووجه الإعلاميون العرب ورواد التواصل الاجتماعي الشكر لاستقبال وزارة الدولة لشؤون الإعلام المصرية، وتسلم الوزير درعًا تذكارية من المركز العربي للإعلام السياحي.