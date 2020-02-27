شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بإعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم نص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ونصت المادة الأولى من القرار على إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية؛ حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 وحتى غروب شمس الجمعة الموافق 28 فبراير 2020.