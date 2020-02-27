شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تفتتح ملتقى التوظيف باستاد الأربعين لتوفير 3 آلاف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات ملتقى التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص والذي تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

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افتتاح ملتقى التوظيف باستاد الأربعين

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ونانيس الناقورى مدير الإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة وطارق عباس وسيد زكريا وكيلًا مديرية الشباب والرياضة ومحمد الغطريفى مدير عام المنشآت الرياضية بالمديرية وايهاب عبدالحميد وكيل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالمحافظة وعلى عبدالله مدير ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

افتتاح ملتقى التوظيف باستاد الأربعين

وتفقد الحضور أقسام الملتقى ومقابلة مسئولي الشركات المشاركة ثم استمع المحافظ إلى طلبات ومقترحات الشباب المشارك وحثهم على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال محافظ أسيوط إنه يشارك بالملتقى نحو 40 شركة بالقطاع الخاص توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات أو بدون مؤهل فضلًا عن فرص التدريب على مهارات العمل والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والقضاء على البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك في إطار أهداف المحافظة ووزارة الشباب والرياضة نحو المساعدة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب وترحيبها الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات لمواجهة مشكلة البطالة.

افتتاح ملتقى التوظيف باستاد الأربعين

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب وبإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام الشباب من مختلف المؤهلات وبدون مؤهل.