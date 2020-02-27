شكرا لقرائتكم خبر عن منح المركز الأول بـ«جائزة الطبيب العربي» لمساعد وزيرة الصحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، ومرشح جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، على المركز الأول لجائزة الطبيب العربي في نسختها الأولى، المقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك على هامش الدورة العادية الـ (53) لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي عقد بالمقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد من وزراء الدول الأعضاء والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن حصول الدكتور محمد حساني على هذه الجائزة يعد فخرا لمصر لما بذله من مجهودات في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية«100 مليون صحة»، والتي أصبح يشاد بها بجميع المحافل الدولية، استفاد منها ملايين المصريين وغير المصريين، مشيرا إلى أنه أصبح مثالا يحتذى به في إدارة المبادرات الصحية بالدول التي تعاني من الأمراض وتهدد حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الجائزة الممنوحة جاءت في نسختها الأولى تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم 5 الصادر عن الدورة العادية رقم (52) التي عقدت بجنيف في مايو 2019، بشأن تشكيل «لجنة جائزة الطبيب العربي».

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وأضاف «مجاهد»، أن الجائزة تتضمن عدة معايير في مقدمتها أن يكون المرشح ذا تأثير علمي صحي في المؤسسة العربية التي يعمل بها، وأن يكون صاحب تجربة مميزة وله تأثير إيجابي على تحسين خدمات الطاقم الطبي أو على المجتمع أو على المؤسسة الصحية نفسها أو على التنمية الصحية في جميع مجالاتها، بالإضافة إلى كون المرشح شخصية عربية متميزة بعطائها وإنجازاتها في مجال الصحة بشكل عام، وأن يكون المرشح صاحب بحث علمي متميز في أحد المجالات الصحية، التي من شأنها الربط بين البحث النظري والتطبيق العملي لعلاج الأمراض الوبائية أو اكتشاف العلاج والتشخيص للأمراض المزمنة والوبائية المنتشرة في الدول العربية.

وقال «مجاهد» إن الجائزة تستهدف الأطباء العاملين في مجال الصحة وفروعه المختلفة والعلوم الصحية في نطاق الوطن العربي، أو الأطباء العاملين في الخارج ولهم مبادرات متميزة نفذت داخل الوطن العربي، وكان لها التأثير الإيجابي على تحسين الخدمات الصحية.

وتابع «مجاهد» أنه بعد المناقشة المستفيضة لملف كل مرشح على حدة، قام أعضاء اللجنة الفنية بوضع درجات لكل مرشح وفقًا لجدول المعايير الذي تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول، وبعد المداولات واحتساب درجات التقييم أسفرت النتائج عن فوز الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة ومرشح جمهورية مصر العربية بالمركز الأول.

ومن جهتهم أشاد الساد أعضاء المجلس «بجائزة الطبيب العربي» بالمرشحين لنيل الجائزة، لتميزهم في مجالاتهم العلمية وإنجازاتهم الصحية، والتي كان لها أثرها البالغ في بلدانهم، آملين أن يتم الاستفادة من هذه المبادرات والإنجازات وتطبيقها في كافة البلدان العربية والتي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الصحة.

يذكر أن الحاصل على المركز الثاني هو الدكتور عارف عبدالرحيم النورياني من دولة الإمارات، والمركز الثالث الدكتورة ابتسام السيد كاظك العلوى من مملكة البحرين.