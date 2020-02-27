شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان دندرة بحضور وزيري الثقافة والآثار والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان دندرة الغنائي، الجمعة، 28 فبراير، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تطلق الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وتضمن فعاليات اول ايام المهرجان أفتتاح معرض الكتاب بنادي فتيات قنا، في الرابعة عصرا، وستكون شخصية المعرض عبدالرحمن الابنودي، تصطحب بعدها وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم الحضور في جولة اعلي معبددندره بصحبة وزير السياحة والآثار خالد العناني، ليبدأ بعدها الحفل الغنائي بعزف السلام الوطني ويقدم الحفل كل من حسين حسني والفنان أمير صلاح الدين، وبعدها يتحدث الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، في كلمة للحضور، يليها كلمة محافظ قنا، كلمة وزير السياحة والآثار، كلمة وزيرة الثقافة وافتتاح المهرجان مع فريق بلاك تيما، في الفقرة الأولى يليها فقرة غنائية للفنان مدحت صالح بنمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم.

يذكر ان فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى في بث مباشر وتقام بمعبددندرة، قصر ثقافة قنا وجامعة جنو الوادى.