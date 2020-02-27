شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الاجتماع العاشر للاتحادين الأفريقي والأوروبي في أديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، الاجتماع العاشر للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

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وقالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إن وفد الاتحاد الأوروبي تكون من ٢٢ مفوضًا في كافة القطاعات وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلايين، و٥ نواب تنفيذيين للرئيس، موضحة أن هذا أكبر تواجد لمفوضي الاتحاد الأوروبي خارج القارة الأوروبية.

وأضافت «أبوزيد» أن هذه الزيارة الأولى من نوعها دلالة على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة مع الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن موسى فقيه محمد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي ترأس وفد الاتحاد الأفريقي وضم الوفد المفوضون الأفارقة الثمانية، موضحة أن المباحثات الأفريقية الأوروبية خلال الاجتماعات تركزت حول ٤ محاور وهي السلم والأمن والحوكمة، التجارة والاستثمار والتحول الرقمي، التغيرات المناخية والطاقة والزراعة والنقل، وأخيرا الهجرة والشباب والعلوم والمهارات.

وأشارت إلى أنه تم خلال الجلسات المكثفة عرض الأولويات الأفريقية والأوروبية، كذلك التقدم المحرز في برامج عمل الشراكة الأفريقية الأوروبية المختلفة، وسبل الاسراع في تنفيذ المشروعات الكبري بين الجانبين.