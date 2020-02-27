شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يشدد على الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالمطارات والموانئ بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على زيادة الإجراءات الوقائية في المطارات والموانئ والمنافذ بجنوب سيناء لمنع دخول أية حالات تحمل فيروس كورونا، وخاصة بعد انتشاره في عدد من دول العالم.

وطالب «فودة»، الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بزيادة الأطباء والتواجد على مدار الـ24 ساعة في مطار شرم الشيخ الدولي ومنفذ طابا البري وميناء نويبع، مشيرًا إلى أنه سوف يتابع بصفة يومية تقارير الصحة، مالبًا بفحص كل القادمين من الدول القريبة من الصين، وكذلك الدول التي أُعلنت بها حالات مصابة بالفيروس.

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جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الأخيرة التي عقدت بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وبحضور نواب الشعب ورؤساء المدن ومديري العموم.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه يوجد أطباء وفحص وحجر صحي بجميع المطارات والموانئ والمنافذ، بالإضافة لمتابعة السفن القادمة لمنطقة بترول بلاعيم بأبو رديس، والتي يوجد على متنها صينيين، مشيرًا إلى أن هناك كروت متابعة تتم في المطارات والموانئ.

وطمأن «رخا» المحافظ بالإجراءات الوقائية التي تتم بالموانئ والمطارات والمنافذ، وطالب المواطنين بعدم الاستجابة للشائعات، مشيرًا إلى إنه حتى الآن لم تدخل مصر أية حالة كورونا إيجابية.

من ناحية أخرى، طالب «رخا» رؤساء المدن بسرعة استخراج التصاريح للمباني والوحدات الصحية التي يجري بها بناء وتطوير استعدادًا لمنظومة التامين الصحي الشامل.