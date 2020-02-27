شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: سحب أراضي 5 مشروعات لـ«عدم الجدية».. ومهلة لـ18 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الخميس، سحب الأراضى المخصصة لأصحاب 5 مشروعات وتوقيع غرامات تأخير عليهم لعدم جديتهم في التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى على الرغم من منحهم أكثر من مهلة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، بجانب فسخ التعاقد مع 10 محال تجارية بالسويقة لتقاعسهم عن سداد الإيجارات وانتهاء مدة التعاقد على أن يتم طرحها على المصانع بالمنطقة لتوفير الخدمات للعمالة التابعة لها.

فيما تم إعطاء مهلة لمشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة لـ 18 مشروعا والتى لم يمر عليها 3 سنوات منذ استلام الأراضى المخصصة لها مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للإنشاءات والتشغيل الفعلى حيث سيتم سحب الأراضى منها في حالة التقاعس أو محاولة تسقيعها.

وقال محافظ أسوان خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، الخميس، إن المرحلة الحالية ستشهد تحسين مناخ وأجواء الاستثمار من خلال الدعم الكامل للمستثمرين ورجال الأعمال مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة والبيئة المناسبة للمشروعات الجارية بنطاق المنطقة الصناعية بالعلاقى الجارى تنفيذهم بشرط الجدية في التنفيذ وخاصة أن هذه المشروعات ستساهم في تشغيل وتوفير فرص عمل للشباب الأسوانى.

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ووافق مجلس الإدارة على فرض رسوم مقابل خدمة بنسب أقل من 50 % عن المناطق الصناعية التي بالمحافظات الأخرى للعمل على تنمية الموارد الذاتية بعيداً عن أي مبالغة أو أعباء إضافية.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن مشكلة تراكم الإيجارات وفوائدها على أصحاب 530 ورشة حرفية تابعة لهيئة التنمية الصناعية ستجد طريقها إلى الحل من خلال التنسيق مع تنمية الصعيد للعمل على توفيق أوضاع أصحاب الورش، وتخفيف الأعباء عليهم، وهو الذي سيتوازى مع إعادة تأهيل وترفيق البنية الأساسية واستكمال الأسوار والبوابات للمنطقة بشكل عام، موجهاً إلى صياغة عقد صيانة سنوى لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لقيام الشركة القابضة لتطهير وتسليك هذه الشبكات للحد من ظاهرة الكسورات والطفح المتكرر مع ضعف تدفق مياه الشرب، بجانب العمل على إعادة معالجة مياه الصرف لاستغلالها في المشروعات والمصانع القائمة .

واستمع المحافظ لآراء ومطالب ومقترحات المستثمرين وأصحاب المصانع من أجل تحقيق طفرة غير مسبوقة للمنطقة الصناعية سواء بتطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها مع التخطيط المستقبلى للتوسعات بما يساهم في استثمار الاحتياطيات الهائلة من الخامات المحجرية والتعدينية وأيضاً التنوع في التصنيع الكهربائى والغذائى والحرفى.

الجدير بالذكر بأن المنطقة الصناعية بمنطقة العلاقي تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 على مساحة 222،6 فدان مقسمة إلى منطقتين هما المجمع الصناعى والذى يشتمل على ورش هيئة التنمية الصناعية بإجمالى 530 ورشة وأيضاً الورش التابعة للمحافظة بإجمالى 288 ورشة، كما تضم المنطقة أيضًا منطقة للخدمات، بينما تم تخصيص مساحة 164,1 فدان للمشروعات الاستثمارية والمتمثلة في مصانع صغيرة ومتوسطة بإجمالى 232 مشروعًا استثماريًا مما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب الأسوانى .