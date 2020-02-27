شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 24 شخصا فى حادث انقلاب قطار على خط مطروح بسيدى عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 24 شخصاً بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب جرار وعربة من قطار ركاب مطروح، رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفة الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.
تلقت غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة مطروح، بلاغاً بالحادث، وأن سيارات الإسعاف نقلت 14 مصاباً إلى مستشفى الضبعة المركزي، كما نقلت 10 مصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، إثر حادث انقلاب القطار، الذي وقع قبل قرية سيدي عبد الرحمن بـ 3 كيلومتر
وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، نقلت المصابين والجثث إلى المستشفى العام وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بمستشفى مطروح العام، لاستقبال المصابين، وتم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة مع كل حالة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.
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