شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار ركاب بخط محرم بك الضبعة عن القضبان.. ووقوع إصابات بين الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقلب قطار ركاب رقم 654 المتوجه من محرم بك بالإسكندرية إلى الضبعة وخرج عن مساره على شريط السكة الحديد فى سيدى عبد الرحمن جراره وثلاث عربات، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الركاب. فيما أكد مصدر مسئول بوزارة النقل لليوم السابع أنه سيتم إصدار بيان رسمى يشمل كافة تفاصيل الحادث. Advertisements

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