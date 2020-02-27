شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الإدارية: محاربة الفساد ونشر النزاهة من أولويات رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الرقابة الإدارية الوزير شريف سيف الدين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من القيادات النسائية ببعض المحافظات، بحضور كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، لتعميق علاقات التعاون التي تربطها وعدد من مؤسسات وكيانات الدولة.



الدكتورة هالة السعيد

جاء هذا اللقاء فى إطار الفعاليات التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستضافة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري والقيادات النسائية لعدد 5 محافظات - لتأهيل الدفعة الثانية للبرنامج التنفيذي للقيادات النسائية بالحكومة الذى يتم بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من القيادات النسائية ببعض محافظات الجمهورية.

أكد الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة في كلمته على إن محاربةُ الفساد ونشرِ قيم النزاهةَ والشفافية تأتى على رأسِ أولويات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وما صرح به "بأن مصر الحديثة ليس بها مكان لفاسد أياً كان وألا يتولى المناصبَ الا من يستحقها" وهو ما سعت اليه هيئةُ الرقابةِ الإدارية، التي استطاعت بسواعدِ ابناءِها المُخلصينَ أن تحقق أهدافَهَا على مدار خمسون عاماً ونالت به ثقةَ أبناءِ هذا الوطن.



مايا مرسى

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وأشار الوزير الى أن توسيعِ نطاقِ اختصاصات الهيئة بتعديل قانونها خلال عام 2017 الذي وافق عليه البرلمانُ المصري لم يكُن سَعياً لمزيدٍ من السلطاتِ والنفوذ، وانما لزيادةِ فاعليةِ الهيئة وتعظيمِ قدراتها في محاربة الفساد، حيث شملت تلك التعديلات إضافة جرائم الاتجار بالبشر والنقدِ الأجنبي، وانتحالِ الصفة وكان لها بالغ الآثر في ضبطِ العديدِ من الشبكاتِ الدولية والجرائم المنظمة فى فترةِ وجيزة،

كما توجه بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، وجميع أعضاء المجلس الذين وضعوا ثقتهم في هيئة الرقابة الإدارية وساندوها إيماناً منهم بأهميةِ دورِها فى تلكَ المرحلةِ،

وفى ختام كلمته قدمَ شهادةِ اعزاز وتقدير للمرأة المصرية ودورها البارز في النهوضِ بالمجتمع الى جانب تربيتها للنشئ من أبناء الوطن وحضورها بقوة في كافةِ المجالات، حيث تشهد مصر حالياً أكبر نسبة لتمثيل المرأة نيابيا في البرلمان أو فى توليها المناصب بالحكومة والحقائق تؤكد أنها شريك رئيسي في نهضةِ هذه الأمة ورسمِ مستقبلها.



الوزير شريف سيف الدين

وتم عرض عدة موضوعات أبرزها التعريف بمهام واختصاصات الهيئة والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها الاكاديمية، واستعراض بعض من جهود الهيئة في مجالي منع ومكافحة الفساد، ‏وعرض تقديمى للمشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وإثر الفساد الضار على الامن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وازالة مشاكل المستثمرين.