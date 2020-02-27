شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار مناطق بالجيزة ومحافظات حدودية من الأكثر احتياجا للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس ، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء باعتبار مناطق جنوب محافظة الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحرالأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد من مناطق القطاع "أ" الأكثر احتياجا للتنمية.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى النائب مهام الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي،وكذا الإشراف على كل من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعاتبوزارة الإسكان، إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

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كما تتضمن مهام نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية متابعة خطط ترشيد استهلاك مياه الشرب، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الأمثل لها فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارةوأجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة في مشروعات البنية الأساسية، والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، إلى جانب متابعة وضع الخططالسنوية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.

ومن بين مهام نائب الوزير أيضاً، اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة تنفيذمشروعات البنية الأساسية بالوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجه عملية تنفيذ تلكالمشروعات.