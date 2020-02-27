وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان غدا مسجد عزبة البيه بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و د. ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد عزبة البيه بقرية العواسجة مركز ههيا بمحافظة الشرقية غدًا الجمعة 28 / 2 / 2020م، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
ويتناول خطبة الجمعة ( مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ)، مفهوم العمل ليشمل : كل ما يقوم به الإنسان من قول ، أو فعل ، فمفهوم العمل الصالح في الإسلام واسع ، يشمل ما فرضه الله تعالى على عباده من صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج ، وذكر ، ونحوها ، كما يشمل كل ما يحقق القيم الإنسانية ، ويسهم في بناء مجتمع مترابط، زكي النفس، تسوده الألفة والتعاون، وتعلوه قيم التسامح والحب والرحمة، وأن الأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة ، منها : الصدق ، وطيب القول، وإفشاء السلام، وغير ذلك مما يجعل الإنسان يألف ، ويؤلف، ومنها: كل ما ينفع الإنسان به غيره، قل أو كثر ، ماديًا كان أم معنويًا ، ومنها : البناء والإصلاح والتعمير، ومنها : ما يعود نفعه على الحيوان والجماد ، وللعمل الصالح ثمار كثيرة ، ومنها : استمرار الأجر بعد الموت ، ومنها : تكفير السيئات ، وتبديلها حسنات، ومنها: عظم الجزاء في الدنيا والآخرة.
وأضاف أن العمل السيئ يشمل كل عمل يغضب الله (عز وجل) ، ويخرج بالإنسان من دائرة الإصلاح إلى الإفساد ، ومن ذلك : تخلي الإنسان عن مسئوليته تجاه أسرته ، وتقصيره في رعاية أبنائه، وعدم تربيتهم التربية الصالحة ، ومنه : الإفساد في الأرض ، والإضرار بالطرق ، ومنه : ما يزرع الضغينة بين الناس، وما يسبب لهم أذى معنويًا كان أم ماديًا ، كما أن للعمل السيئ آثاره التي تقع على صاحبه في الدنيا والآخرة .
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