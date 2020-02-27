"زهقت من الدنيا.. أبويا السبب".. الرسالة الأخيرة لضحية الدور التاسع بعقار فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"زهقت من الدنيا وعايز انتحر".. كانت هذه آخر كلمات نطق بها الشاب "محمد، قبل قفزه من الطابق التاسع بشارع فيصل، اليوم الخميس.

مصدر أمني مطلع على التحقيقات أفاد بأن صاحب الـ27 ربيعا قرر التخلص من حياته؛ بسبب توتر الأجواء داخل أسرته، وممارسات والده الخاطئة إذ اعتاد الاعتداء بالضرب على والده.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن آخر ما تحدث به الشاب قبل انتحاره -حسب زملاءه بالمسكن وقاطني العقار المواجه- كان "قولوا لأبويا أنه السبب.. منه لله".

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جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى أن "محمد" 27 سنة، خريج كلية نظم ومعلومات، أقدم على الانتحار بعد مكالمة جمعته مع والدته أخبرته فيها باعتداء زوجها عليه بالضرب وربغبتها في الانفصال عنه.

واستمع الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، إلى أقوال شهود عيان من الجيران، الذين رصدوا اللحظات الأخيرة للحادث بدءا بوقوف الشاب أعلى وحدة التكييف، وحاول أصدقاؤه إنقاذه إلا أنه "خلع هدومه وقفز" حسب وصف الأهالي.

وجاء في محضر الشرطة أن أحد الأشخاص (27 سنة) أقدم على الانتحار؛ بسبب خلافات أسرية، إذ قفز من الدور التاسع بمسكن صديقه بشارع فيصل بدائرة مركز شرطة الهرم، وفشلت محاولات أصدقائه لإنقاذه عقب تعلقه بسور الشرفة.