"خلع هدومه وانتحر".. الفصل الأخير في حياة شاب قفز من التاسع بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات جديدة في واقعة انتحار شاب من الطابق التاسع بشارع فيصل، الخميس.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى أن "محمد" 27 سنة، خريج كلية نظم ومعلومات، أقدم على الانتحار بعد مكالمة جمعته مع والدته أخبرته فيها باعتداء زوجها عليه بالضرب وربغبتها في الانفصال عنه.

واستمع الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، إلى أقوال شهود عيان من الجيران، الذين رصدوا اللحظات الأخيرة للحادث بدءا بوقوف الشاب أعلى وحدة التكييف، وحاول أصدقاؤه إنقاذه إلا أنه "خلع هدومه وقفز" حسب وصف الأهالي.

وجاء في محضر الشرطة أن أحد الأشخاص (27 سنة) أقدم على الانتحار؛ بسبب خلافات أسرية، إذ قفز من الدور التاسع بمسكن صديقه بشارع فيصل بدائرة مركز شرطة الهرم، وفشلت محاولات أصدقائه لإنقاذه عقب تعلقه بسور الشرفة.