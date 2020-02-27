"الدرس خلص".. القبض على مدرس يتزعم عصابة لتزويج القاصرات عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مدرسا وسيدة وزوجها؛ لاتهامهم بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تروج لزواج القاصرات عرفياً نظير مبالغ مالية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشتى صورها، لا سيما جرائم إستغلال الأطفال، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى ممارسة هذا النشاط المؤثم.. فقد

وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إنشاء أحد الأشخاص صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالاشتراك مع سيدة أخرى، واستخدامها فى استقطاب راغبى الزواج من القاصرات نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين (50 - 100 ألف جنيه) فى الأسبوع الواحد.

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باستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن مدرسا "صاحب الصفحة" بالاشتراك مع سيدة وزوجها عرض (طفلة 11 سنة) عبر "فيسبوك" بالاشتراك مع والديها بزعم تزويجها عرفياً نظير مبلغ مالى قدره 250 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتهم الهواتف المحمولة الدالة على ممارسة نشاطهم الآثم، وبصحبتهم شقيقي الضحية (8 - 6 سنوات).

وأقر المتهمون باستغلال الطفلة المجنى عليها وعرضها تحت ستار الزواج العرفى نظير مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.