مباحث المصنفات تداهم مطبعة كتب خاصة في دار السلام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن صاحب مطبعة بدار السلام يقوم بطباعة كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها، وتبين وجود عامل، وأمك ضبط 412 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح من الجهات المعنية.

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