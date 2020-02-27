لجنة فنية.. أول إجراء من السكة الحديد بعد حادث قطار مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شكلت هيئة السكة الحديد، لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة للوقوف على أسباب خروج الجرار والعربات الأولى والثانية والثالثة من قطار رقم -654 ركاب مطور- عن القضبان، والقادم من الإسكندرية إلى مطروح وذلك بين محطتى سيدي عبدالرحمن وغزال بخط القباري مطروح.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنه أثناء مسير القطار رقم -654 مطور- القادم من الإسكندرية إلى مطروح، خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبدالرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن سقوط بعض الإصابات الخفيفة للركاب، مؤكدًا عدم وجود وفيات، كما شددت الهيئة، على أنه جاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.