البابا تواضروس يُرسم 11 راهبة في دير أبي سيفين بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أقيمت، اليوم الخميس، بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين للراهبات في مصر القديمة، طقوس الرهبنة لـ11 من طالبات الرهبنة بالدير.
وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقزية، طقس الرهبنة بحضور ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة ورئيسات أديرة الراهبات.
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