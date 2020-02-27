"الأوقاف" والهيئة العامة للكتاب تصدران كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- "أ ش أ"

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، التابعة لوزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الأوقاف كتاب (مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة)، ويُعد واحدًا من الكتب المهمة التي تكشف حقيقة المؤمرات الخارجية على الشباب المصري والبلاد، وتعمل على تفتيت المجتمع المصري من داخل عن طريق زرع الفتن بين الشباب وإغوائه بعيدًا عن الدين الصحيح والتدين الوسطي.

ويهدف الكتاب، الصادر من هيئة الكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية، ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية)، تحت إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.

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ويُفرق الكتاب بين حرية المعتقد والاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار، فحرية المعتقد مكفولة، والاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها من الداخل أمر لا يمكن أن يقبله أحد، كما يقدم الكتاب حلولاً لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبهة الملحدين، مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى، وليس التدين الشكلي أو السياسي الصاد عن دين الله.

كما يتناول كتاب (مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة)، الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.

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