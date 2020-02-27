الأوقاف: استبعاد إمام وخطيب بالشرقية ومقيم شعائر بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية يدعى علي منصور موسى مطاوع بناءً على صدور حكم قضائي ضده.

وأكدت الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أن قرار إنهاء خدمة الإمام المذكور جاء بناءً على حكم قضائي وطبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أكدت الوزارة، أنه من تاريخ صدور القرار انقطعت العلاقة بينها وبين الإمام المذكور، ونبهت على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان؛ سواء بالخطابة أو الدروس أو إمامة المصلين.

وأنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف وطبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، خدمة أشرف نصر حسن عيسى، مؤذن مسجد في مديرية أوقاف المنيا، وقطع علاقته بالوزارة من تاريخ صدور القرار، كما نبهت على مديرية أوقاف المنيا وجميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.