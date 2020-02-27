عضو عمومية "شركات السياحة": إعفاء حاملي تأشيرات العمرة من الرسوم بعد إيقاف الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، عن إبلاغ الخطوط الجوية السعودية، شركات السياحة المصرية، بأنه سيتم قبول الركاب حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة للضيوف المصريين لحين إشعار آخر.

وقال البكري، في بيان، إن الخطوط الجوية أبلغتهم أيضًا أن الإعفاءات الخاصة بالتذاكر لمجموعات العمرة فقط على أن يُرسل الأفراد حاملي تأشيرات العمرة صورة التأشيرة إلى الخطوط السعودية للإعفاء من الرسوم بعد إيقاف الرحلات مؤقتًا.

وكانت شركة الخطوط السعودية، ألغت سفر الركاب حاملي تأشيرات العمرة للجميع، سواء مجموعات أو أفراد، أمس الأربعاء، على أن يبدأ ذلك بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة في بيان، أنّه جرى إعفاء التذاكر الصادرة بحجز مؤكد للمملكة العربية السعودية، من أي قيود أو غرامات عند إعادة الحجز أو تغيير خط السير أو الاسترداد أو التخلف عن السفر.

وعلى الجانب المصري، بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة.

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وألغت شركات الطيران سفر العشرات من المعتمرين داخل مباني الركاب الثلاثة بالمطار على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، كما تم التنسيق مع السلطات العاملة بالمطار لتطبيق القرار.

وكان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، شكل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقًا من حرصها على سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

وأكدت الغرفة، التزام أعضاءها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفه مؤقته لثقتها في حرص السلطات السعودية على سلامة وأمن المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

وناشدت غرفة شركات السياحة، جميع المعتمرين المصريين، بعدم القلق مطلقًا بعد تعليق المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرات العمرة ووقف الرحلات لحين عمل حجر صحي للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ودعت الغرفة، المعتمرين، إلى ضرورة الثقة بأن كل تلك الإجراءات جاءت للحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أي أعباء إضافية أو غرامات.