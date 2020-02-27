"أبوشقة" يكشف موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، بمستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، مارينا فرايلا، ودار النقاش بشأن القوانين التي من المقرر صدورها قريبًا، ومن ضمنها القوانين المنظمة للانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية.

وردًا على سؤال "فرايلا"، عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، أوضح أبوشقة، أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالي، حيث تنتهي مدته في 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، موضحًا أنه من النصوص الدستورية، أن مدة الانعقاد في دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر وهو يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهي بنهاية شهر يونية، وعلى هذا الأساس لابد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.

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وقال أبوشقة، إن حزب الوفد في تاريخه مصنف على أنه المدافع عن الدستور والحريات وحقوق الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين وجميع الطبقات، لافتًا إلى أن معظم القوانين التي تتعلق بضمانات وحقوق الفلاح والعمال وإنصاف صغار الموظفين صدرت في حكومات الوفد السابقة لثورة 23 يوليو 1952.

وأشار إلى أن الحزب أنشئ قسمًا خاصًا لتلقي شكاوى المواطنين وتبنيها وهو مكتب خدمة المواطنين، وتتبناها جريدة الوفد ويتبناها نواب الحزب في البرلمان، مضيفًا أنه من المبادئ التي يلتزم بها حزب الوفد وبمثابة دستور هي الديمقراطية والإيمان بالرأي والرأي الآخر، وحق كل مواطن في التعبير عن رأيه، ولذلك كل مؤسسات الحزب تأتي بالانتخاب الحر المباشر الذي يشهد له الجميع.

وتابع رئيس حزب الوفد: "رغم أنني محسوب على حزب معارض إلا أنني رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بالتزكية لمدة 5 دورات، وفي هذا الفصل التشريعي ونحن نقترب من نهايته أصدرنا العديد من القوانين التي ترسخ للديمقراطية ومنها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ونتحدى أن يكون هناك ضمانات في أي قانون في العالم مثل هذا القانون، وأنا لم أدرس القانون فحسب وإنما كافة النظم السياسية في العالم، ودرست الفلسفة والمنطق على أعلى مستوياته، وفي مدرسة الوفد تعلمت السياسية بأصولها".